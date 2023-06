Riscattate questi 9 giochi per iPhone gratis che torneranno a pagamento

Non sono solamente giorni di giochi gratis per PC su Epic Games Store e in generale di conferenze della Summer of Games, in quanto si può aggiungere alla settimana anche un "momento riscatto" relativo al mondo dei dispositivi mobili. È infatti possibile scaricare giochi gratis per iPhone che prima erano a pagamento.

A questo proposito, il negozio digitale preinstallato su iPhone permette adesso di riscattare un ampio numero di titoli senza sborsare alcunché. Si va da puzzle game a giochi di corse, quindi mediante la lista di seguito potreste effettivamente riuscire a scovare qualcosa con cui passare un po' di tempo in relax. Da notare il fatto che i costi risultano in dollari per via del fatto che sull'App Store non ci sono indicazioni chiare in merito al prezzo precedente, dunque possiamo basarci unicamente su quanto accaduto all'estero.

Giochi per iPhone gratis su App Store a metà giugno 2023: torneranno a pagamento

In conclusione, ricordiamo che l'App Store è in costante aggiornamento. Questo vuol dire che le iniziative potrebbero terminare da un momento all'altro, considerando che in questi negozi digitali non vengono fornite indicazioni precise in merito al periodo di validità. Per il resto, nonostante i titoli coinvolti risultino scaricabili gratuitamente, potreste comunque riscontrare la presenza di annunci e acquisti in-app, come spesso avviene in ambito di dispositivi mobili.