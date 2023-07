Riscattate questi 9 giochi per iPhone gratis che torneranno a pagamento

Non ci sono solamente i giochi gratis per PC di Epic Games Store a poter attirare l'attenzione degli appassionati di videogiochi. Risulta infatti possibile effettuare un ulteriore "momento riscatto" relativo ai dispositivi mobili. A tal proposito, si fa riferimento all'opportunità di scaricare giochi per iPhone gratis che prima erano a pagamento.

Nella seconda settimana di luglio 2023 risultano infatti gratuite diverse produzioni. Si va da platform a titoli racing, quindi c'è anche una certa varietà e potreste potenzialmente riuscire a scovare qualcosa con cui passare del tempo in relax. In ogni caso, prima di lasciarvi alla lista, ricordiamo che i prezzi sono in dollari perché sull'App Store non viene indicato il prezzo precedente, dunque possiamo basarci unicamente su quanto avvenuto all'estero.

Giochi per iPhone gratis su App Store nella seconda settimana di luglio 2023: torneranno a pagamento

In conclusione, ricordiamo che l'App Store è in continuo aggiornamento. Questo significa che le iniziative coinvolte potrebbero terminare da un momento all'altro, in quanto su questi store non viene indicata alcuna tempistica precisa in merito alla validità del tutto. Per il resto, nonostante i giochi risultino scaricabili gratuitamente, potreste comunque riscontrare la presenza di annunci e acquisti in-app, come spesso accade in questo tipo di contesti.