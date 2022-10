Riscattate ora giochi Android diventati gratis: prima erano a pagamento

Al netto dei regali in termini di giochi gratis per PC dell'Epic Games Store, non esattamente tutti sono a conoscenza del fatto che risulta possibile aggiungere un secondo "momento riscatto" alla propria settimana. A cosa si fa riferimento? Ai giochi Android diventati gratuiti sul Play Store.

A inizio ottobre 2022 sono infatti disponibili senza sborsare alcunché diversi titoli che in precedenza erano a pagamento. Come ci si aspetta da uno store digitale con miriadi di app come il Play Store di Google, la varietà in questo contesto non manca, considerando il fatto che si va da survival a simulatori di volo, passando per strategici, puzzle e RPG. Insomma, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla lista di giochi presente di seguito.

Giochi Android prima a pagamento ora diventati gratis sul Play Store a inizio ottobre 2022

Ricordiamo in ogni caso che il Play Store di Google è in continua evoluzione, quindi potrebbe interessarvi riscattare i titoli citati in rapido tempo. Infatti, dovete sapere che questa tipologia di iniziative potrebbe terminare da un momento all'altro, facendo tornare a pagamento i giochi indicati.