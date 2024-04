Riscattate questi giochi Android gratis il 19 aprile 2024: erano a pagamento

Andando oltre ai giochi gratis per PC di Epic Games Store, potreste essere alla ricerca di un altro "momento riscatto" a fine settimana. Questa volta si entra nel campo dei dispositivi mobili, dato che l'opportunità è quella di riscattare giochi gratis per Android che in precedenza erano a pagamento.

Giochi Android gratis nella settimana del 19 aprile 2024: erano a pagamento

Tenete a mente che il Play Store è in continua evoluzione. Le promozioni possono dunque terminare senza preavviso. Nonostante i giochi risultino scaricabili gratuitamente, potrebbero comunque contenere acquisti in-app e annunci.