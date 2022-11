Riscattate questi giochi Android gratis per il Black Friday: torneranno a pagamento

Andando oltre ai giochi PC in regalo su Epic Games Store, è giunto il momento di approfondire, in pieno periodo Black Friday, il secondo "momento riscatto" della settimana. Sul Play Store ci sono infatti giochi potenzialmente interessanti da riscattare.

A tal proposito, nel periodo del Black Friday sono diventati gratuiti titoli appartenenti a diversi generi. Si va da RPG a rhythm game e altro. Insomma, la varietà non manca e potreste dunque trovare qualche gioco con cui passare dei momenti spensierati nel corso del weekend. Di seguito la lista dei titoli coinvolti.

Giochi Android diventati gratis nel periodo del Black Friday 2022

Ricordiamo che il Play Store è in costante mutamento. Questo significa che i titoli citati potrebbero tornare a pagamento da un momento all'altro, in quanto a volte non viene nemmeno indicato il periodo di validità delle varie iniziative. Insomma, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al tutto nel corso del Black Friday 2022.