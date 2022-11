Riscattate questi giochi Android gratis: a breve torneranno a pagamento

Al netto dei giochi gratuiti per PC su Epic Games Store, torniamo ad approfondire un'altra possibilità di questo tipo. Infatti, è ora possibile riscattare gratis alcuni giochi Android.

A tal proposito, di recente sul Play Store sono diventati gratuiti diversi titoli di vario genere. Tra RPG, avventure grafiche e immancabili zombie, è potenzialmente possibile trovare giochi con cui passare qualche momento di spensieratezza durante il weekend. Di seguito la lista dei titoli da riscattare gratuitamente.

Giochi Android diventati gratis che presto torneranno a pagamento

Va detto che il Play Store di Google è in costante aggiornamento e spesso per le iniziative di questo tipo non viene nemmeno indicato per quanto tempo risulta possibile riscattare i titoli senza sborsare alcunché. Potrebbe insomma interessarvi approfondire la lista non appena avete un po' di tempo.