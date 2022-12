Riscattate questi giochi Android gratis per Capodanno: presto saranno a pagamento

Nella fase conclusiva dell'anno sono arrivati parecchi giochi gratuiti per PC da Epic Games. Tuttavia, in questo periodo non manca la possibilità di aggiungere un ulteriore "momento riscatto", ovvero quello relativo ai giochi Android diventati gratis a ridosso di Capodanno.

A fine 2022 sono infatti scesi a 0 euro parecchi titoli che in precedenza risultavano a pagamento e che potrebbero potenzialmente farvi passare più di qualche momento spensierato nel periodo di Capodanno e inizio 2023. Si va da giochi VR per Cardboard a titoli per bambini, dunque la varietà non manca. Di seguito la lista.

Giochi diventati gratis sul Play Store di Android a fine 2022

Prima di lasciarvi all'eventuale download dei titoli che più vi aggradano, vi ricordiamo che sul Play Store usualmente non viene indicato per quanto tempo durano queste iniziative promozionali. Risulta dunque tutto in continua evoluzione e potreste voler effettuare il riscatto dei giochi il prima possibile.