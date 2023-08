Riscattate questi giochi Android gratis per Ferragosto: erano a pagamento

Al netto dei giochi gratis per PC di Epic Games Store, in questo periodo di ferie, anche in vista di Ferragosto, potrebbe interessarvi approfondire la possibilità di usufruire di un altro "momento riscatto". Infatti, in ambito di dispositivi mobili risulta ora possibile scaricare giochi Android gratis che in precedenza risultavano a pagamento.

A tal proposito, a metà agosto 2023 si possono riscattare in questo modo un ampio numero di titoli. Si va da RPG a giochi per tenere la mente allenata, dunque potreste potenzialmente riuscire a trovare qualcosa in grado di farvi passare dei momenti rilassati in spiaggia (o dovunque abbiate deciso di trascorrere questo periodo). Di seguito potete trovare la lista.

Giochi Android gratis in vista di Ferragosto 2023: prima erano a pagamento

In conclusione, vale la pena soffermarsi sul fatto che il Play Store è in continuo aggiornamento. In parole povere, potrebbe interessarvi sapere che le iniziative coinvolte potrebbero giungere al termine prima del previsto, considerando che sul Play Store non vengono fornite tempistiche di validità precise. Per il resto, ricordiamo che i giochi indicati risultano scaricabili gratuitamente sul proprio dispositivo di fiducia, ma potrebbero comunque contenere all'interno acquisti in-app o annunci, come spesso avviene in questo tipo di contesti.