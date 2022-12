Riscattate questi giochi Android gratis per le festività: presto saranno a pagamento

Andando oltre ai già approfonditi giochi per PC gratis di Epic Games Store, è giunto il momento di scendere nel dettaglio del secondo "momento riscatto" della settimana. Infatti, risulta possibile riscattare gratis diversi giochi Android.

A tal proposito, a dicembre 2022 inoltrato sono diventati gratuiti sul negozio digitale di Google titoli appartenenti a diversi generi, da RPG a strategici. Chiaramente, visto il periodo, non può inoltre mancare un puzzle di Natale. Insomma, se state cercando qualche titolo con cui passare un po' di tempo in relax in questo periodo festivo, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla lista di seguito.

Giochi Android da riscattare gratis sul Play Store per le festività

Per il resto, va ricordato che i negozi digitali preinstallati sui dispositivi mobili, come per l'appunto il Play Store, sono in costante aggiornamento. Questo significa che i giochi citati in questa sede potrebbero tornare a pagamento da un momento all'altro, in quanto spesso non viene indicato il termine di questo tipo di iniziativa per i singoli titoli.