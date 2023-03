Riscattate questi giochi Android gratis che in futuro torneranno a pagamento

Potreste aver già riscattato i giochi gratis per PC di Epic Games Store, ma ciò che potrebbe mancare alla vostra settimana sono dei titoli per dispositivi mobili. A tal proposito, potreste volervi prendere un altro "momento riscatto", dato che ci sono alcuni giochi gratis per Android che prima erano a pagamento da ottenere.

A inizio marzo 2023 risulta infatti possibile, mediante pochi tap, riscattare diverse produzioni. Si va da titoli RPG a gestionali, quindi potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla lista presente di seguito, considerando anche il fatto che la varietà non manca. Inoltre, quanto indicato potrebbe potenzialmente consentirvi di passare dei momenti di relax nell'ambito del weekend.

Giochi Android gratis che prima erano a pagamento: inizio marzo 2023

Insomma, sul Play Store di Google, preinstallato su molti dispositivi Android, sono diventati gratuiti diversi titoli. Ricordiamo che i negozi digitali per smartphone e tablet sono in continuo aggiornamento, così come che usualmente non vengono fornite indicazioni precise in merito al periodo di validità di iniziative di questo tipo. Inoltre, nonostante i giochi indicati risultino ora scaricabili senza mettere mano al portafogli, potreste comunque riscontrare la presenza di annunci e acquisti in-app, come spesso avviene su mobile.