Riscattate questi giochi Android gratis all'indomani dei TGA: torneranno a pagamento

Al netto dell'iniziativa relativa ai giochi gratis per PC di Epic Games Store, il "risveglio" dall'edizione 2022 dei The Game Awards può consentirvi di mettere in atto anche un secondo "momento riscatto". Infatti, risulta possibile riscattare alcuni giochi Android gratis.

A tal proposito, andando oltre alla "novità della notte" lato mobile gaming, ovvero l'arrivo di Vampire Survivors su mobile, che potete già scaricare gratuitamente dagli appositi store, sul Play Store sono diventati gratuiti alcuni titoli che in precedenza erano a pagamento. Potrebbe interessarvi insomma dare un'occhiata alla lista presente di seguito, magari per cercare qualche gioco con cui passare dei momenti spensierati durante il weekend.

I giochi gratis riscattabili sul Play Store nella seconda settimana di dicembre 2022

Ricordiamo che le iniziative del Play Store sono in continuo mutamento, dunque i giochi indicati potrebbero tornare a pagamento da un momento all'altro. Tra l'altro, spesso sullo store digitale di BigG non compare alcuna indicazione in merito al periodo di validità di questo tipo di iniziativa. Insomma, potrebbe interessarvi riscattare i titoli di vostro interesse non appena avete un po' di tempo.