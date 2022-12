Riscattate questi giochi Android gratis: presto torneranno a pagamento

Non c'è solamente il "momento riscatto" relativo ai giochi gratis per PC di Epic Games Store nel corso della settimana. Infatti, potreste voler aggiungere a quest'ultima un secondo momento in cui si ottengono titoli gratuiti, ovviamente sfruttando iniziative ufficiali. In questo modo, potete ottenere un buon numero di giochi Android gratis.

A inizio dicembre 2022 sono diventati gratuiti diversi titoli che in precedenza risultavano a pagamento. Si va da survival a RPG, dunque c'è anche un po' di varietà. Potreste dunque voler dare un'occhiata alla lista presente di seguito, così magari da trovare qualcosa con cui passare un po' di momenti spensierati nel weekend o anche solamente iniziare a "mettere da parte" una libreria di giochi Android.

Giochi diventati gratuiti sul Play Store a inizio dicembre 2022

Da notare il fatto che il Play Store di Google è in continua evoluzione. Questo significa che i titoli citati potrebbero tornare a pagamento da un momento all'altro, in quanto spesso sullo store digitale di BigG non viene indicato il termine delle iniziative di questo tipo.