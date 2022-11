Riscattate questi giochi Android gratis: tra poco torneranno a pagamento

Andando oltre ai giochi per PC gratis su Epic Games Store, è giunta l'ora del secondo "momento riscatto" della settimana. Infatti, potrebbe interessarvi dare un'occhiata ad alcuni giochi diventati gratuiti sul Play Store, che torneranno a pagamento tra non molto.

A metà novembre 2022 sono infatti riscattabili senza sborsare alcunché titoli di vario tipo, da giochi VR a RPG open world, passando per survival, strategici e altro. Insomma, la varietà in termini di scelta non manca: potreste dunque voler dare un'occhiata alla lista di seguito, magari per trovare qualche gioco con cui passare dei momenti in spensieratezza durante il weekend.

Giochi Android diventati gratis a metà novembre 2022

Va fatto notare che il Play Store è in continuo aggiornamento: questo significa che i titoli indicati potrebbero potenzialmente tornare a pagamento da un momento all'altro (spesso il negozio digitale di Google non indica un termine preciso per questo tipo di iniziativa).