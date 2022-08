Riscattate i giochi diventati gratis su Android a fine agosto 2022

Al netto dei molteplici giochi riscattabili dall'Epic Games Store su PC, potrebbe interessarvi effettuare un altro "momento riscatto". Infatti, sul Play Store di Google a fine agosto 2022 sono diventati gratuiti diversi titoli che potreste non volervi perdere.

A tal proposito, risultano ora scaricabili senza spendere alcunché videogiochi di vario genere, da RPG dalle tinte fantasy a survival. Questo senza dimenticare la categoria dei giochi horror, che al solito attira l'attenzione di un buon numero di utenti. La varietà è di casa: di seguito potete trovare la lista dei giochi diventati gratuiti in questi giorni.

Giochi per Android diventati gratuiti a fine agosto 2022

Insomma, i titoli che potreste voler scaricare sul vostro dispositivo Android in questo fine agosto 2022 non mancano. L'unico aspetto da tenere in considerazione è il fatto che il Play Store di Google è in continuo aggiornamento e dunque le promozioni indicate potrebbero variare da un momento all'altro.