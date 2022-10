Riscattate giochi gratis Android prima di Halloween: prima erano a pagamento

In seguito al primo "momento riscatto" legato alla settimana che ci sta portando verso Halloween, ovvero quello relativo ai giochi gratuiti per PC dell'Epic Games Store, potrebbe interessarvi effettuare un secondo "momento riscatto". Infatti, sul Play Store di Google sono diventati gratuiti diversi giochi Android prima a pagamento.

A tal proposito, è possibile adesso riscattare un buon numero di titoli, che tra l'altro dispongono di una certa varietà. Di mezzo ci sono infatti giochi per bambini, racing game, RPG e altro. Va detto che non esattamente tutti i titoli si contestualizzano con l'atmosfera "spooky" di Halloween, ma potrebbe interessarvi darci un'occhiata anche semplicemente per passare un po' di tempo in spensieratezza.

Giochi Android ora gratis sul Play Store di Google prima di Halloween 2022

Ricordiamo che gli store digitali come il Play Store di Google sono in costante aggiornamento. Questo significa che i titoli indicati in precedenza potrebbero potenzialmente tornare a pagamento da un momento all'altro. Insomma, potrebbe interessarvi dare un'occhiata a quanto proposto. Per il resto, se state cercando esperienze videoludiche da effettuare su dispositivi mobili in vista del 31 ottobre 2022, potrebbe interessarvi consultare il nostro approfondimento su 5 giochi Android da provare a Halloween.