Riscattate questi giochi gratis Android in vista di Halloween: prima costavano

Mentre tra i giochi PC in regalo sull'Epic Games Store c'è anche Fallout 3, il secondo "momento riscatto" che potete aggiungere alla settimana, ovvero quello relativo ai giochi a pagamento diventati gratuiti sul Play Store di Android, questa volta strizza l'occhio all'atmosfera "spooky".

Infatti, mentre si va verso la fine di ottobre 2022, sul succitato negozio digitale sono iniziate a comparire iniziative promozionali legate a Halloween. Tra l'altro, tra giochi horror, FPS, RPG, racing game e altro, la varietà non manca di certo. Insomma, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla lista di seguito, relativa ai giochi diventati gratuiti sul Play Store.

Giochi Android diventati gratis sul Play Store in vista di Halloween 2022

Ricordiamo in ogni caso che il Play Store è in continuo aggiornamento, dunque i titoli citati in questa sede potrebbero potenzialmente tornare a pagamento in rapido tempo. Al netto di questo, se state cercando ulteriori esperienze legate a Halloween, potrebbe interessarvi dare un'occhiata, ad esempio, al ritorno della modalità Zombie su COD Mobile.