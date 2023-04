Riscattate questi giochi iPhone gratis per Pasqua: torneranno a pagamento

Andando oltre a quelli che sono i giochi Android gratis per Pasqua, torniamo a fare riferimento alle "possibilità di riscatto" in termini di mobile gaming per via di iniziative simili legate all'App Store di Apple. Infatti, c'è la possibilità di scaricare giochi gratis per iPhone che in precedenza risultavano a pagamento.

A tal proposito, nel periodo di Pasqua/Pasquetta 2023 risultano riscattabili senza dover mettere mano al portafogli diversi giochi. Si va da sportivi a endless runner, dunque c'è un po' di varietà e potreste potenzialmente trovare qualcosa in grado di farvi passare dei momenti di relax. Questo anche considerando che magari avete un po' più tempo a disposizione in questo periodo. Per il resto, prima di lasciarvi alla lista, vi ricordiamo che i prezzi indicati sono in dollari per via del fatto che sull'App Store non viene usualmente indicato il costo precedente, dunque possiamo basarci unicamente su quanto avvenuto all'estero.

Giochi per iPhone da scaricare gratis a Pasqua/Pasquetta 2023: prima erano a pagamento

In chiusura, vi ricordiamo che l'App Store di Apple è in costante aggiornamento. In parole povere, le iniziative coinvolte potrebbero potenzialmente terminare da un momento all'altro, considerando anche che non viene indicato un periodo di validità preciso. Inoltre, vale la pena ricordare che, nonostante i giochi risultino scaricabili gratuitamente, potreste comunque riscontrare la presenza di annunci e acquisti in-app in alcuni contesti, come spesso avviene in ambito di dispositivi mobili.