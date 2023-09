Riscattate questi giochi iPhone gratis che torneranno a pagamento in futuro

Al netto dei giochi gratis per PC di Epic Games Store, c'è un'altra possibilità in termini di "momento riscatto" per la settimana. Questa volta, però, si fa riferimento al mondo dei dispositivi mobili, visto che c'è l'opportunità di riscattare giochi iPhone gratis che in precedenza risultavano in pagamento.

A tal proposito, a inizio settembre 2023 risultano ottenibili in questo modo un buon numero di titoli. Di seguito potete trovare la lista dei giochi coinvolti: non manca tra l'altro una buona varietà di generi. Da notare solamente che i prezzi risultano in dollari perché i costi precedenti non vengono indicati sull'App Store, dunque possiamo unicamente basarci su quanto avvenuto all'estero.

Giochi per iPhone gratis su App Store a inizio settembre 2023: torneranno a pagamento

Ricordiamo in conclusione che l'App Store è in costante aggiornamento. Questo significa che le iniziative potrebbero terminare da un momento all'altro, visto che non vengono indicate tempistiche di validità precise. Da notare inoltre che potreste comunque riscontrare la presenza di annunci e acquisti in-app, come spesso avviene in questo ambito.