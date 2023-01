Riscattate gratis Friday the 13th Killer Puzzle su Steam prima che sparisca per sempre

L'ultimo venerdì 13 si è ironicamente rivelato davvero infausto per gli sviluppatori di Friday the 13th: Killer Puzzle, costretti ad annunciare la rimozione definitiva del proprio gioco dalle piattaforme digitali di distribuzione a causa dell'impossibilità di rinnovare la licenza.

Friday the 13th: Killer Puzzle non sarà più disponibile all'acquisto dal 23 gennaio, in compenso i ragazzi di Blue Wizard Digital hanno raggiunto un accordo con i detentori del marchio per far sì che tutti i giocatori che hanno già acquistato il gioco possano continuare ad accedere per sempre all'esperienza e a tutti i contenuti in-game che hanno acquistato, qualsiasi sia la piattaforma di riferimento (Steam, Apple App Store, Google Play Store, Nintendo eShop, Xbox Store e PlayStation Store). Non paghi, hanno optato per un'uscita in grande stile azzerando il prezzo di Friday the 13th: Killer Puzzle su Steam e offrendo a tutti gli utenti di Valve l'opportunità di aggiungerlo alla propria raccolta senza spendere neppure un centesimo.

Avete letto bene, nel momento in cui vi scriviamo Friday the 13th: Killer Puzzle può essere riscattato gratis su Steam. Per aggiungerlo alla vostra libreria in maniera permanente non dovete far altro che dirigervi sulla sua pagina del negozio e cliccare sul pulsante "Avvia Gioco". Dovete sbrigarvi però, avete tempo fino al 23 gennaio 2023, giorno in cui Friday the 13th: Killer Puzzle verrà rimosso dalla vendita. Gli sviluppatori hanno messo a disposizione gratis anche l'accesso istantaneo degli otto episodi principali (controllate nella lista dei DLC), che in ogni caso possono essere sbloccati anche durante la normale progressione. Purtroppo, l'iniziativa è valida solamente su Steam, dal momento che il gioco appare ancora a prezzo pieno sugli altri store digitali.

Per chi non lo sapesse, Friday the 13th: Killer Puzzle è un gioco di puzzle e strategia che vi mette nei panni di un Jason Voorhes super-deformed alle prese con oltre 100 livelli ricchi di enigmi ed assassini, dai campeggi di Crystal Lake ai grattacieli di Manhattan, dalle carceri di massima sicurezza alle stazioni sciistiche innevate