Riscattate gratis giochi Android che prima erano a pagamento dal Play Store

Molti tra di voi sono già a conoscenza dell'ormai ben noto "momento riscatto" legato ai giochi gratuiti per PC dell'Epic Games Store. Tuttavia, non propriamente tutti sanno che è possibile aggiungere alla propria settimana un secondo "momento riscatto". Ci riferimento ai giochi Android a pagamento che diventano gratis sul Play Store.

Ogni settimana approfondiamo la questione su queste pagine ed è giunto il momento di dare un'occhiata ai titoli di questo tipo legati alla terza settimana di settembre 2022. Questa volta non mancano giochi per bambini, RPG e shooter. Insomma, come al solito le proposte legate al negozio digitale di Google strizzano l'occhio a una vasta platea, puntando a diverse tipologie di giocatori.

Giochi Android diventati gratis nella terza settimana di settembre 2022

Dungeon Shooter: Dark Temple : in precedenza il costo era di 3,99 euro. Ha più di un milione di download.

: in precedenza il costo era di 3,99 euro. Ha più di un milione di download. My City: Londra : prima costava 4,79 euro. È stato scaricato più di 100.000 volte.

: prima costava 4,79 euro. È stato scaricato più di 100.000 volte. Stickman Master: Shadow Fight: in precedenza veniva proposto a 1,99 euro. Ha più di un milione di download.

Insomma, ci sono diversi titoli diventati gratuiti anche nella terza settimana di settembre 2022. Ricordiamo però che il Play Store di Android è continuo mutamento, quindi i giochi citati potrebbero tornare potenzialmente a pagamento da un momento all'altro.