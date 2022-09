Riscattate gratis questi giochi Android del Play Store, prima erano a pagamento

Il "momento riscatto" relativo ai giochi gratis per PC dell'Epic Games Store è ben noto, ma non propriamente tutti sono a conoscenza della possibilità di aggiungere alla propria settimana quello che per certi versi può essere definito un secondo "momento riscatto". In questo caso, si fa riferimento a giochi diventati gratis per Android.

Infatti, a fine settembre 2022 diversi titoli disponibili sul Play Store di Google sono passati dal richiedere un pagamento per essere scaricati al poter essere installati senza dover sborsare alcunché. Tra l'altro, c'è una buona varietà, tra giochi per bambini, strategici e zombie. Insomma, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla lista di seguito.

Giochi Android diventati gratis sul Play Store a fine settembre 2022

Come ben potete vedere, a fine settembre 2022 sono diventati gratuiti diversi titoli Android che in precedenza risultavano a pagamento. Potreste quindi volerli riscattare, anche per via del fatto che il Play Store di Android è in continuo cambiamento e i titoli citati potrebbero quindi tornare a richiedere un pagamento per poter essere giocati.