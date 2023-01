Riscattate gratis questi giochi Android: presto torneranno a pagamento

Dopo aver trattato i giochi gratis per PC di Epic Games Store, è giunta l'ora di scendere nel dettaglio del "momento riscatto" relativo al mondo dei dispositivi mobili. Infatti, ci sono un po' di giochi gratis per Android che potreste voler ottenere.

A tal proposito, nella terza settimana di gennaio 2023 risultano scaricabili gratuitamente, direttamente dal Play Store, un buon numero di giochi che precedentemente erano a pagamento. In questo contesto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla lista presente di seguito, in modo da vedere se c'è qualcosa che può farvi passare dei momenti spensierati nel weekend. Questa volta, si va da giochi horror a RPG.

Giochi per Android diventati gratis sul Play Store di recente

Insomma, sul Play Store di Google sono diventati gratuiti diversi giochi che in precedenza avevano un prezzo. Prima di lasciarvi al "momento riscatto", vi ricordiamo semplicemente che i negozi digitali lato mobile sono in costante aggiornamento. Questo significa che le iniziative di questo tipo potrebbero terminare da un momento all'altro, considerando che spesso non vengono indicati i periodi di validità del tutto.