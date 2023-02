Riscattate gratis questi giochi Android: più avanti torneranno a pagamento

Potreste aver già riscattato i giochi gratis per PC di Epic Games Store, ma potrebbe interessarvi anche dare un'occhiata a un altro "momento riscatto", relativo in questo caso a smartphone e tablet. Si fa insomma riferimento a giochi per Android diventati gratis, che precedentemente risultavano a pagamento.

A metà febbraio 2023 sono infatti diventati riscattabili senza sborsare alcunché un buon numero di titoli disponibili direttamente sul Play Store, ovvero il negozio digitale preinstallato su molti dispositivi Android. Tra l'altro, la varietà non manca, visto che si va da giochi puzzle a RPG. Mediante la lista presente di seguito, potreste insomma scovare qualche produzione in grado di farvi passare dei momenti di relax durante il weekend.

Giochi Android diventati gratis sul Play Store a metà febbraio 2023

Ricordiamo che il Play Store è in continua evoluzione, dunque le iniziative promozionali indicate in precedenza potrebbero terminare da un momento all'altro, considerando anche che spesso il negozio digitale di Google non fornisce indicazioni precise in merito all'effettivo periodo di validità del tutto. Per il resto, nonostante risultino scaricabili gratuitamente, i giochi in questione potrebbero comunque contenere annunci o acquisti in-app, come spesso avviene su mobile.