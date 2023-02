Riscattate gratis questi giochi Android che torneranno a pagamento

Potreste aver già dato un'occhiata ai giochi gratis per PC di Epic Games Store, ma il fine settimana si avvicina ulteriormente ed è dunque giunto il momento di dare un'occhiata al "momento riscatto" riguardante i dispositivi mobili. A tal proposito, bastano pochi tap per scaricare alcuni giochi gratis per Android che prima erano a pagamento.

A fine febbraio 2023, infatti, risultano riscattabili senza dover mettere mano al portafogli un buon numero di titoli per dispositivi mobili. Si va da giochi di cucina a RPG, dunque la varietà non sembra mancare. Potreste insomma voler dare un'occhiata alla lista di titoli presente di seguito, che potrebbe consentirvi di trovare qualcosa con cui passare dei momenti spensierati nel corso del weekend.

Giochi gratis da riscattare per Android a fine febbraio 2023

Ricordiamo che il Play Store, come avviene usualmente per gli store digitali mobile, è in continuo aggiornamento. Questo significa che le iniziative citate potrebbero terminare senza troppi preavvisi, considerando che non ci sono indicazioni precise in merito al periodo di validità. Inoltre, nonostante i giochi citati risultino scaricabili gratuitamente, potreste comunque riscontrare la presenza di annunci pubblicitari e acquisti in-app.