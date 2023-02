Riscattate gratis questi giochi Android: torneranno a pagamento in futuro

Più di qualcuno tra di voi avrà già probabilmente effettuato il riscatto dei giochi per PC gratis di Epic Games Store, ma adesso è arrivato il momento della settimana dedicato ai dispositivi mobili. Infatti, ci sono diversi titoli gratis per Android che si possono riscattare senza sborsare alcunché (precedentemente erano a pagamento).

A metà febbraio 2023 risultano infatti scaricabili gratuitamente direttamente dal Play Store di Google un buon numero di titoli di vario genere. Si va da RPG a strategici, dunque la varietà risulta presente e potreste voler dare un'occhiata ai titoli presenti di seguito, potenzialmente in grado di farvi passare qualche momento spensierato nel corso del weekend.

Giochi Android da riscattare gratis a metà febbraio 2023

Ricordiamo che il Play Store di Google, così come avviene usualmente su dispositivi mobili, è in continua evoluzione. Non ci sono inoltre indicazioni temporali precise in merito a quando termineranno le iniziative citate, dunque potreste voler riscattare subito i titoli che vi interessano. Per il resto, al netto del fatto che si possono riscattare gratuitamente, i giochi coinvolti potrebbero chiaramente includere annunci e acquisti in-app.