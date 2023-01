Riscattate gratis questi giochi Android: torneranno a pagamento rapidamente

Non ci sono solamente i giochi gratis per PC di Epic Games Store ad attirare l'attenzione degli appassionati di videogiochi in termini di "momento riscatto". Infatti, c'è anche la possibilità di scaricare titoli gratis per Android.

A tal proposito, a fine gennaio 2023, sul Play Store, preinstallato su molti dispositivi Android (mancano all'appello quelli senza servizi Google), sono diventati gratuiti un buon numero di titoli che precedentemente risultavano a pagamento. Si va da giochi per bambini a dungeon crawler, dunque non si può di certo dire che la varietà non sia di casa. Potrebbe insomma interessarvi dare un'occhiata alla lista presente di seguito, in modo magari da trovare qualcosa che potrebbe risultare intrigante per passare un momento di relax nel weekend.

Giochi prima a pagamento diventati gratis a fine gennaio 2023

Insomma, a fine gennaio 2023 sono diventati gratuiti diversi titoli per Android. Ricordiamo, però, che il Play Store è in continua evoluzione, dunque i giochi citati potrebbero tornare a pagamento da un momento all'altro. Infatti, non ci sono indicazioni precise in merito al termine di questo tipo di iniziative.