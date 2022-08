Riscattate gratis giochi a pagamento per Android in vista di Ferragosto

Avete già riscattato i titoli gratuiti per PC dall'Epic Games Store, vero? Ebbene, potrebbe interessarvi approfondire anche quanto proposto dal Play Store di Google. Infatti, i giochi Android a pagamento diventati gratuiti in vista di Ferragosto 2022 non mancano.

A tal proposito, anche nella settimana che precede quella del tanto atteso 15 agosto 2022, che un buon numero di persone utilizzerà per cercare di rilassarsi, ci sono diverse proposte che potreste reputare interessanti per passare qualche momento di spensieratezza. Che vogliate giocare a un RPG o abbiate intenzione di andare alla ricerca di mostri, le soluzioni non mancano.

Giochi Android diventati gratis poco prima di Ferragosto 2022

Insomma, potreste voler riscattare i giochi indicati, in modo da "rimpolpare" i titoli a disposizione sul vostro dispositivo mobile di fiducia. Ricordiamo banalmente che le iniziative legate al Play Store di Google generalmente rimangono disponibili per un tempo limitato, dunque meglio se riuscite a effettuare il tutto il più rapidamente possibile, se siete interessati.