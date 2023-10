Riscattate GTA e questi giochi per iPhone gratis che prima erano a pagamento

Andando oltre ai giochi per PC gratis di Epic Games Store, vale la pena soffermarsi sulla possibilità di usufruire di un secondo "momento riscatto" durante la settimana. L'opportunità d'altronde è quella di riscattare giochi gratis per iPhone che prima risultavano a pagamento.

A tal proposito, nella quarta settimana di ottobre 2023 si possono ottenere in questo modo un ampio numero di titoli. C'è tra l'altro una certa varietà di genere, quindi potreste riuscire effettivamente a trovare qualcosa con cui trovare del tempo in relax mediante la lista presente di seguito. Prima di lasciarvi a quest'ultima, però, ricordiamo semplicemente che i costi risultano in dollari in quanto sull'App Store non vengono indicati i prezzi precedenti (e possiamo dunque basarci unicamente su quanto avvenuto all'estero).

Giochi per iPhone gratis su App Store nella quarta settimana di ottobre 2023: prima erano a pagamento

GTA Liberty City Stories : prima il costo era di 6,99 dollari ( la novità è una prova gratuita di 30 minuti , mentre da noi poi il costo del gioco completo risulta di 7,99 euro, ma quantomeno ora si può mettere alla prova il gioco da iPhone senza sborsare alcunché);

: prima il costo era di 6,99 dollari ( , mentre da noi poi il costo del gioco completo risulta di 7,99 euro, ma quantomeno ora si può mettere alla prova il gioco da iPhone senza sborsare alcunché); Legacy 2 The Ancient Curse : in precedenza il costo era di 2,99 dollari;

: in precedenza il costo era di 2,99 dollari; GTA Chinatown Wars : prima il costo era di 4,99 dollari (anche in questo caso c'è di mezzo la prova gratuita di 30 minuti , dato che poi il prezzo per il gioco completo è pari a 5,99 euro);

: prima il costo era di 4,99 dollari (anche in questo caso c'è di mezzo la , dato che poi il prezzo per il gioco completo è pari a 5,99 euro); Busgnax : in precedenza il costo era di 9,99 dollari (si fa riferimento a una prova gratuita iniziale , mentre poi il titolo completo ha un costo di 9,99 euro);

: in precedenza il costo era di 9,99 dollari (si fa riferimento a una , mentre poi il titolo completo ha un costo di 9,99 euro); Spring Forever : prima il costo era di 1,99 dollari;

: prima il costo era di 1,99 dollari; Cubesc Dream of Mira: in precedenza il costo era di 2,99 dollari.

In conclusione, ricordiamo che l'App Store è in costante aggiornamento. Questo significa che le iniziative citate potrebbero terminare da un momento all'altro, dato che non vengono indicate tempistiche di validità precise. Inoltre, nonostante i giochi risultino scaricabili gratuitamente, potreste comunque riscontrare annunci e acquisti in-app, così come spesso avviene in ambito di dispositivi mobili.