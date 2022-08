Alla riscoperta di Brutal Legend, il Metal fatto videogioco

Il Metal fatto videogioco: ecco Brutal Legend, una perla troppo poco celebrata. La nuova puntata della nostra rubrica "Ve lo ricordate?" ci porta in casa Double Fine per rockeggiare in compagnia di Tim Schafer e dell'iconico open world con Jack Black nei panni del roadie Eddie Riggs.

Lanciato nell'ottobre del 2009 su PC, Xbox 360 e PlayStation 3, Brutal Legend ha concretizzato il sogno metallaro nutrito da Tim Schafer per decine di anni. Con l'aiuto dell'amico Jack Black, il boss di Double Fine ha saputo potuto plasmare un'esperienza action ruolistica a dir poco indimenticabile, merito della felice commistione tra generi diametralmente opposti come i tower defense, gli strategici in tempo reale, gli arcade racing e i platform 'vecchio stampo'.

La vera cifra stilistica di Brutal Legend è però rappresentata dalla sua straordinaria colonna sonora, un concerto interattivo che abbraccia l'intero arco dello scibile musicale del Metal con la partecipazione di icone del calibro di Ozzy Osbourne, Lemmy Kilmister dei Motorhead, Rob Halford dei Judas Priest e Lita Ford dei Runaways.

Nonostante siano trascorsi più di dieci anni dal lancio di Brutal Legend, in tanti non hanno mai smesso di seguire la via tracciata da roadie Eddie Riggs, sia attraverso l'ascolto degli indimenticabili brani della soundtrack di Brutal Legend che, ovviamente, immergendosi nelle atmosfere del gioco grazie alla retrocompabilità delle console più moderne e a servizi in abbonamento come Xbox Game Pass.

Se volete compiere insieme a noi questo viaggio nel Regno del Metallo, oltre al video che campeggia a inizio articolo vi invitiamo a leggere il nostro ultimo speciale in ricordo di Brutal Legend a firma di Francesco Mocerino.