Riscopriamo tutti i giochi dei Pokémon in 15 minuti, aspettando Arceus

L'attesa per Leggende Pokémon: Arceus sta finalmente per terminare, tuttavia comprendiamo che gli ultimi giorni sono sempre quelli più insopportabili. Per questo motivo abbiamo ben pensato di venire in vostro soccorso proponendovi un contenuto fresco fresco che potrebbe aiutare a distrarvi. Pronti per un viaggio nella storia?

Esattamente come Final Fantasy, anche quello dei Pokémon è un franchise videoludico in grado di annoverare decine e decine di episodi diversi. Leggende Pokémon: Arceus, in uscita il 28 gennaio in esclusiva su Nintendo Switch, sarà all’incirca il settantesimo titolo della saga ad approdare in Occidente. Per celebrare un evento di tale portata, abbiamo deciso di fare un salto nel passato e ricapitolare tutti i videogiochi Pokémon arrivati sul mercato, scegliendo come unica regola quella di escludere tutti quei titoli che purtroppo non hanno mai varcato i confini del Paese del Sol Levante.

Da Pokémon Rosso e Verde usciti su Game Boy nel 1996 fino a Pokémon Diamante Lucente e Perla Spendente del 2020, la storia videoludica dei mostriciattoli più famosi del pianeta attraversa quasi trent'anni di storia, otto generazioni di creature e innumerevoli piattaforme di gioco. Unitevi a questo viaggio nel tempo guardando il Video Speciale in apertura di notizia, sapendo che la storia potrebbe continuare già quest'anno: secondo un rumor, nel 2022 uscirà un nuovo gioco della serie principale dei Pokémon.