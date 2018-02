Rise of Insanity, horror in prima persona, debutta ufficialmente su Steam il primo marzo

ha annunciato che il primo marzouscirà dall'e verrà pubblicato ufficialmente su

In Rise of Insanity ti calerai nei panni di un professore di psicologia che esplorerà i recessi più bui della mente umana per trovare la verità dietro la tragedia che ha colpito la sua famiglia. Il gioco è ispirato ad alcuni capolavori dell’horror quali The Shining, L’Esorcista e Silent Hill. Oltre alla modalità di gioco classica, il titolo offre anche un’esperienza completa in VR con Oculus Rift, HTC Vive e Gear VR.

Nel corso dell’Accesso Anticipato il gioco è stato recensito molto positivamente su Steam ed è stato completato e rifinito seguendo le indicazioni della community. La versione finale include nuovi luoghi da visitare e l’epilogo completo che conclude la storia del Dr. Dowell.

Caratteristiche principali:

Grafica realistica in grado di creare un’atmosfera terrificante e immersiva.

Recitazione e doppiaggio di livello professionale, colonna sonora inquietante e suggestiva.

Esplora diversi luoghi ispirati alle tendenze architettoniche Nord Americane dei primi anni ‘70.

Perlustra, esamina e scopri oscuri segreti risolvendo puzzle basati sulla logica. Addentrati nelle profondità della coscienza umana.

In apertura potete ammirare il trailer di lancio.