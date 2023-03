Rise of Rebellion: è disponibile la demo gratis dell'action RPG ispirato a For Honor

Dopo aver stuzzicato i fan su Twitter per mesi, il team orientale al lavoro su Rise of Rebellion ha finalmente pubblicato una versione dimostrativa su Steam, così che i giocatori PC possano mettere alla prova il peculiare combat system dell'action RPG single player a tema fantasy.

È ormai da tempo che sui social spuntano brevi sequenze filmate con protagonisti dei manichini che combattono, così da mostrare al pubblico le potenzialità del sistema di combattimento che non solo si basa su agili schivate e parry, ma anche e soprattutto su attacchi direzionabili che vengono eseguiti in maniera molto simile a quanto visto in For Honor. Questo significa che gli scontri di Rise of Rebellion sono tutti testa a testa e si basano su veloci scambi di attacchi fra le due parti fino a quanto uno dei duellanti non riesce a mettere a segno un fendente nella direzione giusta e a spezzare la guardia del nemico.

Se siete incuriositi da queste premesse, sappiate che è ora possibile scaricare in maniera del tutto gratuita su Steam una breve demo che consiste nel tutorial e in una manciata di scontri, così da testare il combat system.

Per chi se lo stesse chiedendo, il team di sviluppo ha confermato che il gioco non arriverà nella sua versione finale prima del 2025 e, almeno per il momento, non è chiaro se sia previsto esclusivamente su PC o anche sulle console di ultima generazione.