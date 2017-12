Rise of th Tomb Raider: il DLC Legami di Sangue arriva su HTC Vive e Oculus Rift

hanno annunciato oggi che il capitolo della storiaperè ora disponibile su SteamVR ed è compatibile con i visori della realtà virtuale HTC Vive e Oculus Rift.

Per la prima volta in assoluto, i possessori di visori HTC Vive e Oculus Rift potranno divertirsi con il capitolo della storia in single-player Legami di sangue e scoprire i misteri del maniero Croft su SteamVR. Quando lo zio di Lara rivendica la proprietà del maniero di famiglia, Lara è determinata a dimostrare che è lei l’erede legittima, ma per farlo dovrà affrontare direttamente il suo passato e non lasciare che il retaggio del padre venga perso per sempre. Esplora la casa dove Lara ha trascorso la sua infanzia in questa storia di un’ora e scopri un segreto di famiglia che le cambierà la vita per sempre. Questa nuova uscita si aggiunge alle celebrazioni del 25° anniversario di Crystal Dynamics, portando una nuovissima funzionalità per l’acclamato e pluripremiato Rise of the Tomb Raider.

Chi possiede il pass stagionale potrà scaricare gratuitamente i contenuti in realtà virtuale e ricevere anche tutti quelli inclusi nell’edizione per la celebrazione dei 20 anni, tra cui la nuova modalità co-op Stoicismo, il livello di difficoltà Sopravvivenza estrema per la campagna principale, un completo e una pistola per la celebrazione dei 20 anni, 5 skin classiche di Lara e tutti i contenuti scaricabili già pubblicati, come Baba Jaga il tempio della strega, Il risveglio della fredda oscurità, 12 completi, sette armi, 35 Carte Spedizione e altro ancora!

Rise of the Tomb Raider Celebrazione dei 20 Anni ha ricevuto più di 100 nomination Best of ed è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC. Il gioco ha venduto più di 7 milioni di copie dal lancio.