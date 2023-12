Rise of the Rōnin, su Amazon il preordine è scontato

Rise of the Rōnin è il prossimo gioco di ruolo d'azione sviluppato dal Team Ninja ed un uscita in esclusiva console per PlayStation 5 e per PC, in arrivo il 22 marzo del prossimo anno. Amazon ha aperto i preordini dell'edizione fisica del gioco, ora addirittura ad un prezzo scontato, vediamo la promozione.

Il gioco in questo momento è in preordine su Amazon per PS5 al prezzo scontato di 69,99 euro con lo sconto di 10 euro dal prezzo di listino di 79,99 euro, nel PlayStation Store è preordinabile a prezzo pieno.

Clicca qui per preordinare il gioco in edizione fisica per PS5 su Amazon ad un prezzo scontato



Preordinando il gioco si otterranno dei bonus preorder, questi consistono in 4 stili di combattimento, Hayabusa-ryu per la Katana e la Naginata, Nioh-ryu per la Katana e Aisu Kage-ryu per la Katana, inoltre la Katana e l’armatura di Iga Ninja saranno disponibili da subito.

Il gioco è ambientato alla fine del XIX secolo durante Bakumatsu, potremo creare un personaggio customizzabile con una serie di armi e stili di combattimento. Il gioco durante la nostra avventura ci presenterà delle scelte narrative nei momenti chiave, consentendoci di schierarci o tentare di uccidere diversi personaggi non giocanti, modificando quindi la storia che ci verrà narrata.