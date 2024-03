Rise of the Rōnin, su Amazon il prezzo crolla, super promozione

Rise of the Rōnin è nuovo gioco di ruolo d'azione sviluppato dal Team Ninja ed uscito in esclusiva console per PlayStation 5, in vendita solamente dal 22 marzo di quest'anno. Amazon oggi ha scontato l'edizione fisica del gioco, ora al prezzo più basso di sempre, vediamo la promozione.

Rise of the Rōnin in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

Il gioco in questo momento è offerta su Amazon per PS5 al prezzo scontato di 66 euro con lo sconto di 13 euro dal prezzo di listino di 79,99 euro, nel PlayStation Store è acquistabile a prezzo pieno. Si tratta di una super promozione considerando che si tratta dell'ultima novità uscita per PlayStation 5.

Se vi siete persi la nostra recensione del gioco, vi consigliamo di recuperarla a questo link.

Il gioco è ambientato alla fine del XIX secolo durante Bakumatsu, potremo creare un personaggio customizzabile con una serie di armi e stili di combattimento. Il gioco durante la nostra avventura ci presenterà delle scelte narrative nei momenti chiave, consentendoci di schierarci o tentare di uccidere diversi personaggi non giocanti, modificando quindi la storia che ci verrà narrata.