Rise of the Robots: l'assurda collezione a tema di uno dei giochi peggiori di sempre

Forse molti di voi (soprattutto tra i più giovani) non lo avranno mai sentito nominare, ma qualcuno tra i più grandicelli o tra gli appassionati di retrogaming potrebbe invece conoscere Rise of the Robots, picchiaduro a incontri del 1994 pubblicato su diverse piattaforme tra cui SNES, Mega Drive, Amiga e Game Gear.

Detto senza troppi giri di parole, il titolo sviluppato dalla defunta Mirage è considerato un prodotto di infima qualità, molto spesso presente nelle classifiche dei giochi peggiori mai realizzati: che si tratti di una lista dei più brutti titoli usciti su Super Nintendo o Mega Drive, dei picchiaduro più terribili di sempre o delle peggiori produzioni videoludiche di ogni epoca, Rise of the Robots fa quasi sempre capolino. E pensare che parte della colonna sonora del gioco è stata realizzata nientemeno che da Brian May, chitarrista dei Queen.

Eppure, nonostante la pessima fama del prodotto, qualcuno nel mondo ha deciso di collezionare qualunque articolo esistente a tema Rise of the Robots, che si tratti di ogni versione del gioco pubblicata, di magliette, di riviste o del suo seguito Rise 2: Resurrection altrettanto pessimo. In un lungo video realizzato dal canale Youtube RMC The Cave, il collezionista Ross Taylor racconta come è nato questo suo interesse e l'impegno profuso nel voler racimolare qualunque tipo di articolo legato alla serie. Un impegno che comunque, in fondo, merita rispetto, nonostante la qualità tutt'altro che memorabile dei due giochi.

