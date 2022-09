Rise of the Ronin annunciato per PS5: il Giappone di Team Ninja allo State of Play

A breve distanza dall'annuncio di Like A Dragon: Ishin!, il PlayStation State of Play propone un ulteriore titolo ambientato nel Giappone del passato: Rise of the Ronin.

Questa volta l'annuncio è firmato dagli sviluppatori di Team Ninja e dal publisher Koei Tecmo, che propongono al pubblico un'avventura che rievoca l'immaginario dei Samurai. Presentato con lo scenografico trailer che trovate in apertura a questa news, Rise of the Ronin conduce i giocatori al cuore del Sol Levante del 1863. In un'epoca di grandi sconvolgimenti per la storia giapponese, è il momento di seguire le vicende di un Samurai caduto in disgrazia e che ha dunque assunto lo status di Ronin, un guerriero senza padrone.

Rise of the Ronin è stato presentato come una esclusiva console per PlayStation 5, dicitura che lascia intendere che il gioco Koei Tecmo sia destinato a raggiungere anche i lidi del mondo PC. L'esperienza proposta da Team Ninja prenderà la forma di un Action RPG open world ed è stato descritto come il progetto più ambizioso della software house. Per avere maggiori informazioni sul titolo potrebbe tuttavia essere necessario attendere ancora qualche tempo: al momento, infatti, la finestra di lancio di Rise of the Ronin è fissata per un generico 2024.



Dallo State of Play, intanto, arriva anche il nuovo trailer di God of War: Ragnarok.