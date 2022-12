Rise of the Ronin: apre la pagina PlayStation Store, ci sono novità?

Oltre all'apertura della pagina PlayStation Store di Marvel's Spider-Man 2, sullo store online di Sony appare anche un'altra attesa produzione per PlayStation 5 in arrivo in futuro: trattasi di Rise of the Ronin, Action/RPG di stampo open world realizzato da Koei Tecmo e Team Ninja.

Da questo momento è dunque possibile mettere in wishlist il gioco attraverso la sua pagina PS Store: per il momento non vengono forniti nuovi dettagli sull'opera, la cui uscita è ancora piuttosto lontana essendo stata fissata per il 2024. Lo Store si limita a riportare informazioni generiche, come il nome del publisher, il genere di appartenenza ed una panoramica generale su quanto rivelato fin qui dagli autori.

Ad ogni modo, aggiungendo Rise of the Ronin al proprio elenco di "desideri" sarà possibile essere aggiornati in tempo reale su qualunque novità legata al gioco, come ad esempio la futura apertura dei pre-order oppure aggiornamenti rilevanti legati allo sviluppo del titolo. Rise of the Ronin è stato descritto come la produzione più ambiziosa di Team Ninja fin qui realizzata, motivo per cui i fan della compagnia nipponica hanno fame di nuove informazioni, che arriveranno con tutta probabilità nel corso del nuovo anno.

Oltre a Rise of the Ronin, ricordiamo che è stata aperta anche la pagina PS Store di Stellar Blade, altra promettente esclusiva PS5 in arrivo nel corso del 2023.