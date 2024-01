Rise of the Ronin si avvicina: più avatar gratis per ingannare l'attesa

Ai The Game Awards 2023 è stata finalmente rivelata la data d'uscita di Rise of the Ronin, che promette di rivelarsi uno dei giochi più caldi del 2024 di PlayStation 5. Mancano ancora un po' prima dell'esordio della nuova opera targata Team Ninja, e per ingannare l'attesa gli sviluppatori fanno un regalo ai fan.

Team Ninja mette a disposizione sei avatar da scaricare gratis attraverso la pagina ufficiale di Rise of the Ronin sul sito PlayStation. Gli avatar sono incentrati sulle Fazioni dell'Era Bakumatsu e raffigurano alcuni dei personaggi principali dell'avventura: della fazione Tobaku anti-shogunato troviamo Ryoma Sakamoto e Kogoro Katsura, per la Sabaku pro-shogunato ci sono Naosuke II e Taka Murayama, infine in rappresentanza di Obei forze occidentali ecco Matthew Perry e Rutherford Alcock.

Riscattare questi regali è semplicissimo: basta collegarsi alla pagina del gioco con il proprio account PSN e procedere poi con il download di ciascun avatar, da aggiungere così alla vostra collezione senza costi aggiuntivi. A tal proposito, per restare in tema, scopriamo più a fondo le Fazioni dell'Era Bakumatsu di Rise of the Ronin con qualche dettaglio in più sul loro ruolo all'interno del gioco.

Ricordiamo che Rise of the Ronin sarà disponibile su PS5 a partire dal 22 marzo 2024: l'esordio è sempre più vicino.