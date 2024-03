Rise of the Ronin classificato 18+: riferimenti a sesso e violenza nell'esclusiva PS5

Dopo aver dato una dimostrazione più approfondita del suo sistema di combattimento, Rise of the Ronin, la nuova esclusiva PlayStation 5 curata dagli autori di Nioh e Wo Long Fallen Dynasty, si prepara al suo sempre più imminente esordio sul mercato.

Nel mentre attendiamo le poche settimane che ci separano dall'arrivo dell'action game ambientato nel Giappone del tardo 19esimo secolo, Rise of the Ronin ha ricevuto la sua valutazione dalla rating board di Singapore. Il verdetto vede l'assegnazione della classificazione 18+ per via della presenza di contenuti dedicati ad un pubblico adulto.

Più nello specifico, la valutazione M18 è attribuita alle rappresentazioni grafiche del gioco di violenza e spargimento di sangue, con scene che mostrano personaggi sfregiati, impalati e persino decapitati, risultando in rappresentazioni realistiche del combattimento. Questi elementi sono accompagnati da contenuti opzionali che trattano tematiche sentimentali, comprese implicazioni di intimità tra i personaggi. Secondo la valutazione, sono incluse "scene facoltative di personaggi dello stesso sesso che si ritiene siano attratti romanticamente l'uno dall'altro, o che si suppone siano impegnati in intimità, inclusa una donna che si posiziona sopra un'altra prima che la scena venga oscurata. Altre scene ritraggono geishe che ballano e suonano musica per gli ospiti, e sono presenti allusioni sessuali durante le conversazioni tra i personaggi senza che vengano mostrati dettagli espliciti".

Atteso al lancio il 22 marzo su PS5, Rise of the Ronin offrirà al lancio anche il multiplayer online a 4 giocatori.