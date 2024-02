Rise of the Ronin: il combat system non ha più segreti nel nuovo video

Non bastasse il video diario sul sistema di combattimento di Rise of the Ronin, il team social di PlayStation pubblica un ulteriore approfondimento che ci permette di sbirciare tra le pieghe del lavoro svolto da Team Ninja per erigere l'impalcatura ludica e contenutistica della nuova esclusiva PS5.

Il nuovo filmato confezionato dagli sviluppatori giapponesi che hanno dato forma, tra gli altri, a Nioh e Wo Long Fallen Dynasty prende spunto proprio dall'ultimo video diario per focalizzarsi sul gameplay e offrirci una visione d'insieme sugli stili di combattimento, sulle combo e sulla varietà di armi da utilizzare in battaglia.

Il 'prontuario interattivo' datoci in pasto da Team Ninja riapre così una finestra sull'Era Bakumatsu offrirci un assaggio della frenetica esperienza di combattimento che ci verrà restituita a schermo interpretando l'eroe di questa nuova avventura in salsa action ruolistica, un progetto caratterizzato dalla massima libertà d'azione e dall'accesso a una rosa di tecniche con armi da fuoco e da taglio che promette di essere particolarmente ampia e stratificata.

Il percorso videoludico tratteggiato dagli autori nipponici partirà ufficialmente il 22 marzo, con il lancio di Rise of the Ronin in esclusiva su PlayStation 5: solo allora capiremo quanto sarà profondo il combat system elaborato da Team Ninja. Se volete ingannare l'attesa per l'uscita di questo ambizioso action GDR, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra anteprima di Rise of the Ronin, azione e scelte morali in un Giappone in subbuglio.