Rise of the Ronin e concerti idol? lo spot giapponese è fuori di testa!

Rise of the Ronin ha fatto il suo esordio su PlayStation 5 lo scorso 22 marzo ed ovviamente non mancano spot pubblicati in tutto il mondo volti a promuovere il nuovo Action/RPG di Team Ninja. Ma in Giappone, come spesso accade in questi casi, si sono letteralmente superati.

Lo spot promozionale di Rise of the Ronin pubblicato dal canale Youtube ufficiale nipponico di PlayStation è un concentrato di follia che non ti aspetti, con un concerto di idol pop volto a pubblicizzare l'ultima fatica di Team Ninja. Tra toni festosi, pubblico in delirio e una canzone che sembra uscire direttamente da un anime elettrizzante, le idol mostrano tutto il loro contagioso entusiasmo nei confronti del gioco, nel frattempo che le immagini del concerto vengono interrotte da sequenze riprese direttamente dall'opera, con tanto di combattimenti, azione frenetico e corse a cavallo.

Di certo uno non si aspetta di vedere un gioco come Rise of the Ronin, open world ambientato nel Giappone Feudale dai toni maturi, pubblicizzato in questo modo, e proprio per questo il breve spot non passa assolutamente inosservato. Concerto idol a parte, la nostra recensione di Rise of the Ronin mette in evidenza le qualità ma anche i limiti di una delle produzioni più ambiziose mai create da Team Ninja.

