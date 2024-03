Rise of the Ronin è doppiato con le voci in italiano oppure no?

Dopo la nostra prova di Rise of the Ronin possiamo finalmente confermarvi che il nuovo gioco del Team Ninja, in uscita il 22 marzo solo su PlayStation 5, sarà completamente localizzato in italiano, anche per quanto riguarda il doppiaggio e il parlato.

Se non c'erano dubbi sulla presentazione dei testi a schermo in italiano per Rise of the Ronin, qualche dubbio c'era invece riguardo il doppiaggio in lingua italiana, adesso però possiamo sciogliere ogni riserva a riguardo. Come segnalato dal nostro Alessandro Bruni, al momento però il doppiaggio in italiano presenta una qualità non del tutto omogenea:

"Già nelle prime fasi della campagna non abbiamo potuto fare a meno di notare fluttuazioni nella qualità della scrittura, che talvolta ci è parsa platealmente pretestuosa o disarmonica rispetto ai toni di un determinato contesto. A rendere più evidenti questi intoppi c'è una localizzazione non sempre puntualissima, accompagnata da un doppiaggio in italiano che mostra flessioni qualitative piuttosto rilevanti."

E' ancora presto però per dare un giudizio definitivo sulla qualità del doppiaggio italiano, potremo sbilanciarci solamente in fase review: la recensione di Rise of the Ronin per PS5 è attesa per il 21 marzo, mentre il gioco sarà disponibile solo sulla console Sony a partire dal giorno successivi.