Rise of the Ronin va dritto al sodo: tante opzioni per risparmiare tempo prezioso

Rise of the Ronin si prospetta un open world piuttosto ampio e corposo, motivo per cui Team Ninja ha fatto di tutto per venire incontro alle esigenze dei giocatori permettendo loro di risparmiare tempo prezioso attraverso utili opzioni.

Tra le numerose caratteristiche del gameplay di Rise of the Ronin, anzitutto gli sviluppatori hanno implementato una funzione che consente agli utenti di scomporre o vendere automaticamente gli oggetti di rarità più bassa: considerato che basterà poco tempo per riempire il nostro inventario data la notevole mole di risorse che è possibile rinvenire durante l'avventura, potremo impostare manualmente la soglia in cui determinate risorse non ci sono più utili, evitando così di dover entrare costantemente nei menù per liberarci manualmente delle cianfrusaglie inutili che riempiono le nostre tasche.

Per quanto riguarda invece gli spostamenti, il nostro personaggio salirà subito in groppa al proprio cavallo e, a questo punto, è possibile anche spostarsi automaticamente verso la meta designata: il cavallo viaggerà infatti verso l'obiettivo senza deviazioni e senza dunque essere costretti a dover guardare continuamente la mappa per non perdersi. Il viaggio rapido è comunque presente ed accessibile in ogni momento, con numerosi punti d'interesse della mappa raggiungibili in un attimo tramite la comoda funzione.

Tra le altre idee implementate da Team Ninja per velocizzare il gameplay, abilitando una specifica opzione i filmati già visti non verranno ripetuti in caso di sconfitta durante una missione o un boss. Ancora, al di fuori dei combattimenti la stamina del protagonista non si consuma e dunque si può correre senza sosta durante l'esplorazione. Infine, vantaggi anche per la Photo Mode: è infatti possibile avanzare di frame in frame in ogni scena, in modo così da poter immortalare con più facilità il nostro scatto perfetto.

Sebbene gli sviluppatori abbiano preso ispirazione da giochi simili come Ghost of Tsushima, Rise of the Ronin è un gioco Team Ninja al 100% ed ha quindi tutto ciò che i fan cercano in un'opera dello studio nipponico. Appuntamento al 22 marzo 2024 su PlayStation 5.

