In Rise of the Ronin c'è una grande sorpresa a tema Nioh: l'avete trovata?

Il mondo di gioco di Rise of the Ronin non è solo vasto e pieno di sfide da affrontare, ma nasconde anche sorprese ed easter egg che non passano inosservati. Uno di questi in particolare farà felici i fan di Nioh, apprezzata serie Soulslike nata nel 2017 e sempre firmata Team Ninja.

All'interno di Rise of the Ronin è infatti presente William Adams, protagonista del primo Nioh nonché il primo samurai occidentale della storia del Giappone. Chiaro, non si tratta precisamente dello stesso personaggio considerato che le vicende di Rise of the Ronin si svolgono secoli dopo l'epoca in cui Adams è vissuto, tuttavia il richiamo è palese anche dal nome del nostro avversario, il "samurai dagli occhi blu", ulteriore richiamo al protagonista di Nioh.

Trovarlo però non è semplicissimo e richiede attenzione ed esplorazione, ma un'attività legata alla fotografia nella prefettura di Shiba a Edo ci porta vicinissimi al suo nascondiglio. L'obiettivo ci chiede di raggiungere e fotografare la baia a Shiba, ed osservando il panorama davanti a noi è possibile notare l'entrata di una caverna: si tratta proprio del rifugio di William, con il quale possiamo poi ingaggiare un combattimento.

Lo scontro è piuttosto duro ed impegnativo, tuttavia sconfiggere il samurai dagli occhi blu ci consente anche di ricevere preziose ricompense in cambio: lo stile di lotta Nioh-ryu basato proprio sull'opera Team Ninja del 2017 e l'armatura di Yasuke ispirata al primo samurai africano mai esistito. Un crossover di valore, non c'è che dire.

Sempre a proposito di giochi simili per tematiche e gameplay, un confronto tra Rise of the Ronin e Ghost of Tsushima ci mostra come le due produzioni hanno trattato il setting che le accomuna.

