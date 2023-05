Rise of the Ronin è un'esclusiva assoluta PS5 o uscirà anche su PS4? Team Ninja risponde

L'ottima accoglienza ricevuta dal reveal di Rise of the Ronin spinge i ragazzi del Team Ninja e i curatori del sito ufficiale PlayStation ad aggiornare la scheda dedicata a questo ambizioso action. La nuova sezione dedicata alle Domande Frequenti fornisce chiarimenti su esclusività e piattaforme di destinazione.

Scorrendo la pagina PlayStation.com di Rise of the Ronin troviamo infatti le FAQ aggiornate con le risposte alle curiosità e ai quesiti più ricorrenti della community. Dalle colonne del portale ufficiale del team PlayStation, la sussidiaria giapponese di Koei Tecmo rimarca l'esclusiva PlayStation 5 di Rise of the Ronin e specifica che il gioco è in sviluppo solo ed esclusivamente per console Sony di ultima generazione.

Per chiarire ulteriormente questo punto, Team Ninja e i curatori del sito ufficiale PlayStation ribadiscono che "no, Rise of the Ronin non sarà disponibile su PlayStation 4". Sempre dalle FAQ aggiornate si sottolinea la natura open world di un titolo ambientato nel Giappone del tardo 19° secolo, "un periodo storico segnato da profondi conflitti e disordini. Vestirai i panni di un ronin, un samurai senza padrone in lotta per plasmare la storia".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su Rise of the Ronin, azione e scelte morali in Giappone in subbuglio.