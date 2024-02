Rise of the Ronin: l'esclusiva Open World per PS5 non ha più segreti

Il Giappone è il protagonista della nuova esclusiva PS5: Rise of The Ronin punta tantissimo sulla sua ambientazione, e ha provato a ricrearla con grande fedeltà. Prima di proseguire con il video, iscrivetevi al canale: ci aiutate a proporvi tanti contenuti sui grandi giochi in arrivo!

Grazie a un approfondimento pubblicato sul PlayStation Blog, accompagnato da un video ricco di dettagli, conosciamo delle novità sulla trama, il mondo e alcuni aspetti del gameplay di Rise of the Ronin, in uscita il 22 marzo su PS5.

Storia, personaggi, colonna sonora

Il filmato di Rise of the Ronin si apre col protagonista del gioco che scrive una lettera alla sorella, per informarla di essere prigioniero dello shogunato. Il nostro guerriero esorta la sorella a reagire, a stringere importanti alleanze: solo così sarà possibile far cadere lo shogunato e dare la possibilità al Giappone di sperare in un nuovo futuro. A quanto pare, la donna è una combattente come il protagonista, addestrata sin da giovane da un misterioso gruppo noto come Veiled Edge. È possibile insomma che ricoprirà un ruolo d’importanza nelle vicende raccontate. Il Director di Team Ninja voleva che i giocatori potessero immergersi nel Giappone dell’era Bakumatsu, un periodo davvero cruciale per la storia del paese. Con lo sbarco delle Navi Nere americane sulle coste nipponiche a metà dell’800, la terra del Sol Levante è stata forzata ad aprire il mercato alle forze occidentali. Per mantenere il potere, lo shogunato doveva contenere la minaccia venuta dal mare, ma anche combattere sanguinose lotte intestine contro gruppi intenzionati a liberare il Giappone. Parliamo ad esempio del clan Choshu, spinto dall’ideologia di Yoshida Shoin un filosofo e uomo d’azione che il Director del gioco ha paragonato a Socrate.

A proposito di personaggi storici, Sakamoto Ryoma e altri volti importanti del passato appariranno nel titolo, al pari di città e villaggi realizzati con grande fedeltà alle loro controparti reali del tempo. La storia di Rise of the Ronin comincerà a Yokohama, poi ci porterà ad Edo, l’attuale Tokyo e raggiungerà il culmine in quel di Kyoto. Tra colori e atmosfere differenti a seconda dell’ambientazione, ci imbatteremo nell’incontro tra due culture differenti. Non a caso, come da conferme del compositore Inon Zur, i due strumenti che sostengono la maggior parte delle melodie del gioco sono il violoncello e lo shakuhachi. Il primo però servirà a produrre accompagnamenti di stampo nipponico, e il secondo – tipicamente giapponese – farà l’opposto.

Le città del gioco

Soffermandoci sulle città, a Yokohama esploreremo il consolato statunitense, Chinatown, e persino i bordelli. In periferia ci imbatteremo in numerose locande e nella strada Tokaido, la più importante del tempo in Giappone, visto che collegava la capitale imperiale Kyoto a Edo, sede dello shogunato Tokugawa. Nell’area di Yamashita troveremo il Foreign Settlment, che ospita soldati provenienti da varie nazioni. È in questa area che nel 1930 è stato aperto il famoso Yamashita Park, nato dalle macerie di un violento terremoto nel 1923. A Chinatown potremo acquistare gingilli e ammirare architetture tipiche della cultura cinese, come il grande tempio di Kanteibyo, dedicato all’eroe cinese Guan Yu. Passando a Edo, era gigantesca anche al tempo. A protezione del castello dello shogunato troveremo i samurai e le loro residenze nel distretto di Kojimachi. Quello di Nihonbashi invece ospiterà il ponte omonimo oltre alle case dei mercanti.

Infine, per centinaia d’anni Kyoto è stata il cuore politico e culturale del Giappone. Anche in questa città perlustreremo vari distretti come Horikawa, con le sue strade strutturate in modo ordinato e il Castello di Nijo. A est invece c’è Gion, con le sue case del té e i tanti negozi. Sfarzo e grandi templi affiancheranno anche zone che hanno perso il loro splendore, a causa dei tumulti dell’era Bakumatsu. Stiamo parlando, in altre parole, di un mondo che punta a offrirci uno spaccato credibile di storia e cultura giapponese.

I mezzi per l’esplorazione

Nell’ampio mondo di Rise of the Ronin potremo nuotare nei fiumi e correre per le strade, ma anche utilizzare mezzi più efficienti per gli spostamenti, come il rampino, il cavallo o un glider chiamato Avicula. Nello specifico, grazie al rampino potremo raggiungere rapidamente le sommità di un palazzo provviste di punti d’aggancio o afferrare nemici in battaglia per condurli verso la nostra lama. Richiamando un cavallo potremo muoverci più rapidamente ed è anche per questo che dovremo migliorare il nostro equipaggiamento da cavalcata. Destrieri più performanti verranno sbloccati nel corso del tempo. Dovremo sfruttare con intelligenza il rampino o il glider per raggiungere il traguardo in vere corse a ostacoli, così da accaparrarci gustose ricompense. Oltre a coprire grandi distanze in aria, il marchingegno volante ci servirà per infiltrarci in territorio nemico senza essere notati. Ultimi ma non per importanza sono i punti per il viaggio rapido: mano a mano che andremo a sbloccarli costruiremo una rete per spostarci rapidamente da un luogo all’altro della mappa. In aggiunta, questi punti ci permetteranno di ricaricare i consumabili, aggiornare equipaggiamento e membri del party. Sono anche il punto d’accesso per unirsi ad altri giocatori in multiplayer.

Missioni e combat system

Con Somo si identificavano quegli individui che avevano abbandonato il loro status sociale di samurai per diventare agricoltori o mercanti benestanti. Durante le missioni Somo riceveremo speciali richieste da queste persone, se saremo in possesso di specifici oggetti o avremo migliorato il nostro legame con loro fino a un certo livello.

Nel gioco verranno proposti eventi randomici chiamati Preordained Fate, che cambiano a seconda dell’avanzamento nella storia e del luogo in cui ci troveremo. A proposito delle aree della mappa, sconfiggendo i nemici in quelle più malfamate miglioreremo la sicurezza pubblica per rinsaldare il legame con la popolazione locale. Prepariamoci inoltre a visitare dojo per sfidare avversari incontrati in precedenza, a migliorare le nostre abilità di arcieri a cavallo o a darci al ritrovamento di dolci gattini nei luoghi più improbabili. In attesa del futuro video incentrato sugli scontri, possiamo dire qualcosa sull’argomento grazie al trailer mostrato durante lo scorso State of Play. Nei panni del ronin potremo cambiare stile di lotta per meglio adattarci alle caratteristiche dei nemici, tra boss dai moveset formidabili, avversari torreggianti armati di artigli e sfidanti più standard, eliminabili facilmente con l’esecuzione di parry o mosse finali.

Katana e lancia non saranno i nostri unici alleati: veri e propri lanciafiamme, baionette e revolver infatti ci permetteranno di sfoltire i ranghi dei nemici dalla distanza. Immaginiamo che tutto ciò sarà molto utile anche durante le battaglie su larga scala, in cui neanche a dirlo dovremo confrontarci con temibili boss.