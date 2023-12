Rise of the Ronin: l'esclusiva PC e PS5 si mostra nel nuovo trailer con data d'uscita

Dopo aver mostrato al pubblico il DLC gratuito Valhalla di God of War Ragnarok, Sony ha preso parte ai The Game Awards 2023 con un altro annuncio. Sul palco dell'evento è stato infatti presentato un nuovo trailer di Rise of the Ronin.

Il breve filmato alterna sequenze estratte dai filmati d'intermezzo ad altre di gameplay, che mostrano la frenesia degli scontri di questo action RPG ambientato in un open world. Il combat system sembra essere simile a quello delle ultime produzioni Team Ninja, sebbene è probabile che in questo caso non troveremo la componente soulslike che caratterizza Nioh e Wo Long Fallen Dynasty.

Nelle fasi conclusive del trailer apprendiamo che il gioco arriverà sugli scaffali il prossimo 22 marzo 2024 e, probabilmente, si tratterà della prima esclusiva PlayStation 5 del nuovo anno. Il gioco dovrebbe arrivare anche su PC, ma al momento non è chiaro se l'uscita di questa versione avverrà in concomitanza con quella PlayStation 5 o se è prevista successivamente.

Il filmato annuncia inoltre che le prenotazioni del gioco avranno il via il prossimo 14 dicembre 2023, giorno in cui il titolo potrà essere preordinato sul PlayStation Store. Bisognerà quindi attendere la prossima settimana per scoprire le varie edizioni e i bonus per il preorder di Rise of the Ronin.