Rise of the Ronin, l'esclusiva PC e PS5 non ha più segreti: costi e contenuti del gioco

In data 8 dicembre 2023, il mondo videoludico ha potuto contemplare quanto mostrato da Sony e Team Ninja con Rise of the Ronin, l'esclusiva PC e PS5 che si è mostrata nel nuovo trailer con data d'uscita nel pieno dello svolgimento dei The Game Awards. Si avvicina il nuovo anno e con esso l'uscita del titolo, ma cosa sappiamo su Rise of the Ronin?

Sono stati aperti i preorder di Rise of the Ronin su PlayStation 5, grazie ai quali è adesso possibile conoscere maggiori dettagli sull'esperienza videoludica che promette ai giocatori di portarli a vivere un'avventura ambientata nel caos bellico del Giappone del 1863. Però, le informazioni più rilevanti presenti nello store PlayStation fanno riferimento anche alle due versioni del titolo: quanto costano e cosa contengono la Standard e la Digital Deluxe Edition di Rise of the Ronin? Ormai, l'esclusiva targata PlayStation non ha più segreti in tal senso.

Com'è possibile visionare dal PlayStation Store, Rise of the Ronin è preordinabile al prezzo di 79,99 euro nell'edizione Standard, il quale giunge ad un totale di 89,99 euro per la controparte Digital Deluxe Edition. Entrambe le versioni contengono l'avventura di base, ma è solo la Digital Deluxe ad avere dalla sua più contenuti in-game per i giocatori. Qui di seguito vi elenchiamo ciò che potrà essere riscattato nel corso dell'avventura:

Bastone ninja Iga;

Doppie spade di Toyokuni;

Armatura combattente bando;

Abbigliamento formale giapponese;

Artbook digitale;

Colonna sonora digitale.

Infine, chiunque proceda con il preordine del titolo (qualunque sia l'edizione scelta) riceverà anche:

L’accesso anticipato a quattro stili di combattimento (Hayabusa-ryu per katana, Hayabusa-ryu per naginata, Nioh-ryu per katana e Aisu Kage-ryu per katana);

L’accesso anticipato alla katana ninja Iga;

L’accesso anticipato al set armatura ninja Iga.

Siete interessati al preordine di Rise of the Ronin? Se sì, quale versione comprerete? Non esitate a farci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.