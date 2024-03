Rise of the Ronin: l'esclusiva PlayStation 5 è un Soulslike?

L'ultimo video che ha svelato i segreti sul combat system di Rise of the Ronin ci immerge nelle atmosfere della nuova esperienza action ruolistica di Team Ninja. In vista del lancio della nuova esclusiva PlayStation 5, in molti si chiedono se il titolo sia o meno un Soulslike.

I tanti filmati di approfondimento condivisi negli ultimi mesi dalla casa di sviluppo giapponese ci hanno aiutati a tratteggiare il perimetro narrativo, ludico e contenutistico di questa nuova proprietà intellettuale, ivi compresi i dettagli sulla progressione delle attività e sull'esperienza di gioco che dovremo attenderci da quest'opera.

Sotto il profilo strettamente narrativo, sappiamo già che in Rise of the Ronin dovremo interpretare un ex assassino nel Giappone dell'Era Bakumatsu, la cruciale fase storica attraversata dalla terra del Sol Levante con lo sbarco delle Navi Nere americane sulle coste nipponiche a metà del diciannovesimo secolo.

Le dinamiche open world che vivremo immergendoci nel cruciale periodo storico che ha visto il Giappone passare da un sistema feudale a una fase di modernizzazione e 'occidentalizzazione' saranno contraddistinte da un combat system particolarmente frenetico e profondo, con tantissime tecniche da padroneggiare e numerose tipologie di nemici da fronteggiare utilizzando armi da fuoco e da taglio.

Pur vantando un sistema di combattimento molto simile a quello di Nioh, il nuovo action di Team Ninja non rientrerà nel filone delle esperienze Soulslike per tutta una serie di ragioni, la prima delle quali è certamente rappresentata dalla presenza di tre livelli di difficoltà in Rise of the Ronin. L'intento dichiarato degli sviluppatori nipponici, d'altronde, è sempre stato quello di restituirci a schermo un gameplay accessibile e immediato, ma al tempo stesso molto profondo e stratificato.

Per stessa ammissione dei ragazzi di Team Ninja, i tre livelli di difficoltà di Rise of the Ronin servono per accontentare un'ampia varietà di giocatori e venire incontro alle esigenze di chi desidera vivere un'esperienza più accessibile, come pure di chi è alla ricerca di un action adventure dal tasso di sfida più elevato. Per rimanere in tema, nel caso ve lo foste perso qui trovate il nostro speciale sui 5 soulslike più interessanti del 2023, c'è vita oltre Lies of P.